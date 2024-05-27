Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале

СК: уголовное дело возбудили после гибели 5 человек на катере на Байкале

Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на озере Байкал возле острова Тонкий. В Бурятии возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.

По предварительным данным, тела судоводителя и пассажиров нашли 26 мая. Причины и обстоятельства их смерти устанавливаются.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Санкция по статье — до 10 лет лишения свободы. Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий.

В конце апреля два человека погибли в Омске в результате столкновения моторной лодки с причалом. В акватории Иртыша лодка въехала в сооружение, обеспечивающее стоянку судов, на полной скорости. Двое получили травмы, несовместимые с жизнью.