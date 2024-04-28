Лодка протаранила причал в Омске, погибли двое | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 09:53 Лодка протаранила причал в Омске, погибли двое В Омске два человека погибли на лодке, врезавшись в стоянку для судов Западно-Сибирская транспортная прокуратура / Telegram

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В Омске моторная лодка на полной скорости въехала в сооружение, которое обеспечивает стоянку судов. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Столкновение произошло вечером 27 апреля в акватории Иртыша, напротив острова Самарский в черте Омска.

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В прокуратуре отметили, что находившиеся в лодки люди получили несовместимые с жизнью травмы.

Омская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. В ведомстве взяли на контроль работу следователей.

В региональном управлении на транспорте СК России уточнили, что на моторной лодке погибли два человека — водитель и пассажир судна.

«Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения второго пассажира судна», — подчеркнули в СК.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

В середине апреля на Байкале перевернулась аэролодка, два из шести ее пассажиров погибли.