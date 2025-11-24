Пять человек насмерть отравились паленым алкоголем под Владимиром

В Коврове пять человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.

В Ковровском следственном отделе возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Установлено, что житель Коврова принес с работы канистры с техническим спиртом. Он распивал его вместе со знакомыми. После употребления этой жидкости 22 ноября 2025 года пятеро мужчин, включая молодого человека, который ее нашел, скончались, в том числе в реанимации городской больницы.

«По уголовному делу создана следственная группа, проведены осмотры места происшествия на производстве и по местам жительства погибших, изъяты канистры и иные предметы, назначен комплекс судебных экспертиз», — уточнили в СК.

Ранее в Ленинградской области 45 человек погибли из-за паленого алкоголя. Следователи возбудили уголовное дело. Нескольких подозреваемых задержали в Москве. Они являются руководителями и бенефициарами компании, хранившей спиртосодержащую продукцию в Тосненском районе.