Число жертв паленого алкоголя в Ленобласти выросло до 45

Число погибших от отравления суррогатом в Ленинградской области возросло до 45

В Ленинградской области число погибших от употребления продукции с метиловым спиртом увеличилось до 45. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Число погибших от спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек», — заявили в ведомстве.

В СК отметили, что правоохранители по уголовному делу о гибели людей задержали еще двух подозреваемых в Москве. Они являются руководителями и бенефицирами компании, хранившей спиртосодержащую продукцию в Тосненском районе.

«Следствие намерено ходатайствовать суду об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Работа по установлению и задержанию всех причастных лиц продолжается.

Информация о смерти людей появилась 26 сентября. Алкоголем отравились жители Сланцевского и Волосовского районов.