Лифт с женщиной и ребенком сорвался в многоэтажке в Петербурге

В одном из многоквартирных домов на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге сорвался лифт. В этот момент внутри него находились женщина и ребенок. Об этом сообщил источник «Известий» .

По данным издания, накануне вечером местная жительница с дочерью спускалась в лифте с 21-го этажа. Спустя несколько секунд после того, как они зашли в кабину, она начала падать.

Женщина нажала кнопку отмены, и лифт остановился на 13-м этаже. Пассажирки вышли из кабины.

У местной жительницы и дочери диагностировали ушибы. Медицинскую помощь им оказали в травматологии.

Пострадавшая отметила, что проблема с лифтами в их подъезде наблюдается регулярно. Жильцы дома неоднократно застревали в кабинах, а также сообщали, что лифты работают плохо. В некоторых из них неплотно закрываются двери.

Ранее лифт с детьми рухнул с высоты шестого этажа в Астрахани. Семилетний мальчик получил ушиб ноги.