Пять бытовок загорелись на севере Москвы

Возгорание пяти бытовок произошло на севере Москвы на третьей улице Ямского Поля. На тушение пожара подали два водяных ствола, сообщил источник 360.ru.

По информации источника, загорелись строительные вагочики рабочих. Газовых баллонов внутри не было. На тушение открытого горения подали два ствола, дополнительный — на защиту техники, которая рамположена рядом с местом возгорания.

«Пожар оперативно потушили 22 специалиста и пять единиц техники МЧС России. Пострадавших нет», сообщищи в МЧС России.

Дептранс Москвы сообщил, что из-за пожара пришлось перекрыть движение по третьей улице Ямского Поля.

В Химках на Заводской улице загорелся строительный мусор. Огонь охватил 250 квадратных метров. Пожар тушили три машины МЧС России и 12 человек личного состава.