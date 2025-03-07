Пять автомобилей столкнулись в Зеленограде

Крупное ДТП произошло в Зеленограде — на трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По его данным, обошлось без пострадавших.
«Пять автомобилей в попутном направлении, пострадавших нет», — рассказал собеседник 360.ru.
ДТП случилось на Центральном проспекте. К месту аварии направили наряд ДПС.
Ранее в Успенском районе Краснодарского края карета скорой помощи столкнулась на дороге с трактором и опрокинулась. В результате травмы получили четыре человека.
Камера видеорегистратора записала, как скорая выехала на встречку и задела поворачивающий трактор и опрокинулась. Пострадали водитель и три пассажира скорой: водитель и один из фельдшеров сломали ребра, а второй медик получил сотрясение мозга. Пациент, которого перевозили на скорой, лишился зуба.
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