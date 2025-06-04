Пять автомобилей столкнулись в Щелкове, пострадали два человека

На трассе А-107 в черте городского округа Щелково столкнулись три легковых автомобиля, в том числе такси, и два грузовика. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Подмосковью.

Все автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП получили травмы 29-летняя женщина и ее пятилетняя дочь — пассажиры одной из легковушек.

Что стало причиной столкновения и кто его виновник, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции. Пока движение на участке дороги ограничено, водителям рекомендовали выбирать маршруты объезда.

Ранее в Москве водитель такси протаранил рейсовый автобус, после чего уехал с места происшествия. Пострадали две пассажирки автобуса, одной из них, с сотрясением мозга, потребовалась госпитализация.