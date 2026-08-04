Пять автомобилей столкнулись на трассе А-104 в Подмосковье

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе А-104 «Москва — Дмитров — Дубна» в Дмитровском муниципальном округе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области .

ДТП произошло на 24-м километре автодороги. Столкнулись пять автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.

В полиции уточнили, что на данный момент никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве женщина на иномарке без номеров пыталась скрыться от сотрудников ГАИ и совершила 28 административных нарушений. Нарушительница перестраивалась, совершала опасные маневры, спровоцировала ДТП и даже попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.