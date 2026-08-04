Женщина на иномарке без номеров устроила погоню по Варшавскому шоссе и МКАДу
ГАИ задержала в Москве женщину на машине без номеров после погони
Женщина на иномарке без номеров пыталась скрыться от сотрудников ГАИ и совершила 28 административных нарушений. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
Полицейские увидели иномарку без номерных знаков на Варшавском шоссе на юге столицы. Сидевшей за рулем женщине сделали знак остановиться, но она проигнорировала требование и продолжала движение.
Правоохранители бросились в погоню. Пытаясь уйти от преследования, нарушительница перестраивалась, совершала опасные маневры, спровоцировала ДТП и даже попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.
Выехав на МКАД, она преодолела по нему около 3-4 километров, после чего госавтоинспекторы смогли задержать ее на 28-м километре автодороги.
В отношении водителя составили 28 административных материалов по нескольким статьям КоАП РФ.
Ранее в Йошкар-Оле задержали пьяного 16-летнего байкера без прав. Он попытался скрыться, но налетел на препятствие и упал.