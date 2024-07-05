Пять авто столкнулись в Ленинградской области

Один человек погиб и трое пострадали в массовой аварии в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сегодня в 15:14 на 95-м километре Новоприозерского шоссе произошло столкновение пяти автомашин. В результате аварии погибла девушка (на вид 25 лет). Личность погибшей устанавливается», — уточнили в ведомстве.

На место аварии прибыли инспекторы ГАИ. Полиция проведет проверку по факту массового ДТП.

Ранее две женщины погибли в результате лобового столкновения в Башкирии. Авария с участием трех машин произошла у деревни Явгильдино в Караидельском районе республики.

Автомобиль Lada выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с еще одним отечественным авто. Потом в машины въехал ВАЗ. В результате аварии погибли две женщины-водителя. У одной из них осталось двое детей, они ехали на машине вместе с матерью.