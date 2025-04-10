Пьяный житель Обнинска напал с пистолетом на двух полицейских

Уголовное дело возбудили против жителя Обнинска, напавшего на двух сотрудников ГАИ с предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным местной полиции, днем 10 апреля к дорожным инспекторам подошел прохожий и рассказал, что в одной из машин во дворе дома на улице Поленова сидит пьяный.

Заметив стражей порядка, мужчина вылез из автомобиля и стал им угрожать. Требования полицейских он проигнорировал.

Сотрудники Госавтоинспекции выстрелили в воздух, но и это не остановило нарушителя. Тогда полицейские скрутили дебошира и отвезли в отдел.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом, чтобы задержанного взяли под стражу. Ему предъявили обвинение в угрозе представителям власти.

Ранее 18-летний студент из Подольска расхаживал по улице с ножом и пытался нападать на прохожих. Когда его остановили сотрудники ДПС, он обругал их матом и ударил одного из полицейских головой. Предварительно, он был сильно пьян. Теперь буйному учащемуся предстоит отвечать перед законом по той же статье.