Пьяный житель ХМАО сел за руль автобуса с 30 пассажирами

В Югре нетрезвый водитель управлял рейсовым автобусом с 30 пассажирам. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус на 204-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск. Во время проверки они определили, что 34-летний водитель пьян, и отстранили его от управления транспортом. Пассажиры доехали до автовокзала Сургута на другом автобусе.

«Процедура освидетельствования на месте подтвердила догадки сотрудников полиции. Алкотестер показал результат 0,514 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе», — отметили в пресс-службе.

Также правоохранители выявили нарушения технического состояния автобуса. Против водителя составили административные протоколы. Мужчине грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным водителем в Удмуртии. Чтобы задержать нарушителя, они открыли стрельбу по колесам.