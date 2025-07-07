Пьяного водителя задержали после погони и стрельбы в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя после погони со стрельбой. Пресс-служба республиканского МВД поделилась подробностями об инциденте, написал Piter.TV.
Водитель автомобиля марки Chevrolet не подчинился требованию полицейских остановиться и предпринял попытку скрыться. Во время преследования нарушитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения. Сотрудники полиции решили применить табельное оружие, предварительно предупредив об этом. Несколько выстрелов было произведено по колесам автомобиля.
За рулем иномарки оказался 27-летний житель Можги, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь в отношении водителя оформлены три административных протокола.
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