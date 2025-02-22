Пьяный житель Белгорода попытался удрать от ДПС и врезался в укрытие

Сотрудники ДПС в Белгороде устроили погоню за водителем иномарки, который проигнорировал требования сотрудников и попытался скрыться. Автомобилиста задержали, сообщила пресс-служба ГАИ по Белгородской области.

По ее данным, 19-летний водитель Toyota в ходе преследования выехал на тротуар, а на улице Щорса не справился с управлением и наехал на железобетонное укрытие. Правоохранители вызвали скорую и спасателей. Экспертиза показала, что мужчина за рулем иномарки был пьян.

«Молодой человек обратился за помощью в медицинское учреждение и впоследствии был отпущен», — отметили в пресс-службе.

На виновника ДТП составили административные протоколы за управление в нетрезвом виде, движение по тротуарам и невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке.

Ранее пьяный житель Анжеро-Судженска сбил на автомобиле женщину и 14-летнего подростка, которые шли по тротуару. за рулем машины оказался 41-летний мужчина.