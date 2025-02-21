Пьяный водитель иномарки сбил пешеходов на тротуаре в Кузбассе

Женщина и 14-летний подросток пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Анжеро-Судженске. Авария случилась на улице Павлодарского, сообщает сайт «АБН 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии и степень причиненного вреда здоровью.