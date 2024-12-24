«Взял машину у жены». Пьяный заезд побившего десятки авто красноярца сняли на видео
Заезд побившего десятки авто красноярца успели снять на видео
Появилось видео из двора в Красноярске, где пьяный водитель протаранил десятки машин. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
На ролике видно, что иномарка едет напролом в припаркованные во дворе машины. На фоне слышны звуки сигнализации поврежденных автомобилей. Заметившие поведение водителя прохожие громко кричали ему вслед.
Также в распоряжении 360.ru оказались фотографии с места событий. На снимках видно, что многие машины криво стоят на парковке после пьяного «заезда» неадеквата.
Одна из жительниц дома рассказала 360.ru, что напортачивший водитель одолжил автомобиль у супруги.
«Знаю что пьяный был очень сильно, взял машину у жены и поехал машины таранить по пути которые были <…> сильно был он агрессивный», — заявила она.
Ранее о происшествии сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, пьяный водитель повредил 76 машин. После этого владельцы разбитых автомобилей остановили его и вызвали полицейских. По словам очевидцев, подозреваемый неадекватно вел себя, орал матом и долго не хотел уезжать с полицейскими.