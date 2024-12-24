«Взял машину у жены». Пьяный заезд побившего десятки авто красноярца сняли на видео

Появилось видео из двора в Красноярске, где пьяный водитель протаранил десятки машин. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что иномарка едет напролом в припаркованные во дворе машины. На фоне слышны звуки сигнализации поврежденных автомобилей. Заметившие поведение водителя прохожие громко кричали ему вслед.

Также в распоряжении 360.ru оказались фотографии с места событий. На снимках видно, что многие машины криво стоят на парковке после пьяного «заезда» неадеквата.