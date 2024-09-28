Пьяный водитель врезался в толпу пешеходов в Кировской области

В Кировской области водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в группу пешеходов в кировском поселке Арбаж. Два человека погибли, сообщил источник «Известий».
«Водитель совершил наезд на четырех пешеходов, которые шли по обочине. Два человека скончались от полученных травм, еще двое госпитализированы», — отметил собеседник агентства.
Позже поступила уточненная информация от пресс-службы УМВД России по Кировской области.
По данным полиции, ДТП произошло в 18:30 на улице Советская у дома № 43. Водитель автомобиля ВАЗ 2110 наехал на трех пешеходов. Две женщины скончались на месте от полученных травм, мужчина-пешеход был травмирован. Водитель также пострадал, его направили на освидетельствование.
Полицейские уже проводят проверку по факту аварии.
Ранее в Таганроге водитель Kia сбил на пешеходном переходе женщину, а потом врезался в мотоцикл. Пешехода и мотоциклиста доставили в больницу.
Более ста сотрудников администрации Мытищ вакцинируются от гриппа
Украина становится меньше каждый раз, когда срывает переговоры — Лавров
«Так получилось». Избивший пенсионерку житель Ульяновска извинился на камеру
Региональный фестиваль программирования и робототехники прошел в Мытищах
Серию взрывов в Германии связали с мафиозными разборками
Дом на колесах сгорел на севере Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте