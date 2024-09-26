Водитель легковушки сбил пешехода и мотоциклиста в Таганроге
В Таганроге два человека пострадали в аварии на улице Чехова. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области.
Водитель за рулем Kia сначала сбил на переходе женщину, а потом врезался в мотоцикл. Байкер и 53-летний пешеход пострадали, их доставили в больницу. Проводится проверка.
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