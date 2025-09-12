Двое взрослых и ребенок погибли в массовом ДТП в Нижегородской области

Двое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Массовая авария произошла вечером 12 сентября на трассе Дальнее Константиново — Перевоз у села Малая Пица.

Предварительно установлено, что водитель Honda выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями Kia и Opel. После чего Honda врезалась в металлический отбойник.

В результате ДТП погибли три человека, в том числе 14-летний ребенок. Еще двух пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

