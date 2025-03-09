Пьяный водитель сбил женщину-пешехода в Туве

МВД: в Кызыле ВАЗ наехал на женщину и скрылся

Водитель автомобиля марки «ВАЗ- 2110» сбил женщину-пешехода на территории левобережных дачных обществ в Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Туве.

Полиция получила информацию, что на женщину наехал пьяный водитель. После ДТП он скрылся с места преступления

«Информация о ДТП была размещена в ряде публикаций в сети интернет», — отметили в пресс-службе.

Полиция начала проводить проверку. Правоохранители устанавливают личность водителя. Ведомство добавило, что опубликует информацию с результатами проверки в ближайшее время.

Ранее 22-летнего автомобилиста дважды сбили на трассе в Ростовской области. Он пытался убрать заглохшую машину с проезжей части и толкал ее. Мужчину сбила иномарка Opel Astra, после чего он попал на встречку, где его переехал ВАЗ-2110. От поученных травм пострадавший погиб на месте.