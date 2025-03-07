Водителя заглохшей машины дважды сбили на трассе в Ростовской области

В Ростовской области 22-летний автомобилист погиб при попытке убрать заглохшую машину с проезжей части. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Водитель, решив не мешать движению другого транспорта, начал толкать свой неисправный автомобиль. В какой-то момент мужчину сбила иномарка Opel Astra. В результате пешеход вылетел на полосу встречного движения, где его переехал ВАЗ-2110.
Потерпевший скончался на месте. Организована проверка.
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