ДТП с перевернувшимся автомобилем парализовало движение на МКАД
Днем 7 апреля в Можайском районе Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.
Машины столкнулись около 12:00 на 56-м километре внутренней стороны МКАД. Столкнулись две легковых машины, одна из которых влетела в отбойник и перевернулась.
По предварительным данным, пострадал один человек. Ему оказывают помощь прибывшие на место ЧП медики.
Также в результате аварии на дороге развернуло фуру. Из-за этого как минимум одну полосу движения перекрыло полуприцепом.
Ранее стало известно о массовой аварии на МКАД накануне, 6 апреля. Столкнулись семь автомобилей. Обошлось без пострадавших. Движение временно перекрывали по двум полосам из пяти.
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