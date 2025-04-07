ДТП с перевернувшимся автомобилем парализовало движение на МКАД

Днем 7 апреля в Можайском районе Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Машины столкнулись около 12:00 на 56-м километре внутренней стороны МКАД. Столкнулись две легковых машины, одна из которых влетела в отбойник и перевернулась.

По предварительным данным, пострадал один человек. Ему оказывают помощь прибывшие на место ЧП медики.

Также в результате аварии на дороге развернуло фуру. Из-за этого как минимум одну полосу движения перекрыло полуприцепом.

Ранее стало известно о массовой аварии на МКАД накануне, 6 апреля. Столкнулись семь автомобилей. Обошлось без пострадавших. Движение временно перекрывали по двум полосам из пяти.