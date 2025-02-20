Пьяный водитель наехал на женщину и подростка в Кузбассе

МВД по Кузбассу: в Анжеро-Судженске водитель сбил идущих по тротуару пешеходов

Водитель в Анжеро-Судженске наехал на двух женщину и 14-летнего школьника, которые шли по тротуару. Предположительно, автомобилист был пьян, сообщила пресс-служба МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

«Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti имеющий внешние признаки опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые шли по тротуару», — отметили в ведомстве.

По его данным, ДТП случилось днем на улице Павлодарского. На место прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа ОМВД. Правоохранители устанавливают все детали случившегося, а также степень причиненного вреда здоровью пешеходов.

По факту аварии прокуратура Анжеро-Судженска организовала проверку. На место ДТП выехала заместитель прокурора города Светлана Тарасова.

Ранее автомобиль Lada Priora наехал на двух детей в Казани. Водитель нарушил правила ПДД и не уступил дорогу пешеходам, в результате школьницы восьми и 15 лет получили травмы разной степени тяжести.