Один человек погиб и 46 пострадали в ДТП с автобусом в Амурской области

Прокуратура Амурской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием автобуса, перевозившего работников предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек скончался», — уточнили в прокуратуре.

Авария произошла 16 октября на дороге «Подъезд к городу Свободному», где столкнулись автомобиль Toyota Probox и пассажирский автобус, в котором находились более 50 человек — работников подрядных организаций.