Один человек погиб и 46 пострадали в ДТП с автобусом в Амурской области
Прокуратура Амурской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием автобуса, перевозившего работников предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек скончался», — уточнили в прокуратуре.
Авария произошла 16 октября на дороге «Подъезд к городу Свободному», где столкнулись автомобиль Toyota Probox и пассажирский автобус, в котором находились более 50 человек — работников подрядных организаций.
Автобус съехал с проезжей части и перевернулся. Водителю легковушки медпомощь не потребовалась. На место ДТП выехал городской прокурор Павел Рубан.
Все пассажиры автобуса оказались иностранцами, сообщило РИА «Новости». По факту аварии возбудили уголовное дело.
Изначально о ДТП сообщила пресс-служба УМВД по Амурской области. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.