Пьяный водитель Mercedes устроил ДТП с 10 автомобилями в Воронеже

Пьяный воронежец сел за руль Mercedes и устроил несколько аварий, участниками которых стали 10 автомобилей. Сотрудники ДПС задержали мужчину, сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Нарушителем оказался 37-летний водитель. Вечером 2 ноября у дома 1 на площади Ленина он ехал в сторону проспекта Революции на своем Mercedes GL 500. На светофоре мужчина врезался в Volkswagen Polo под управлением 41-летний жительницы Воронежа. В результате столкновения женщина задела две машины — Kia Ceed и Lada Largus.

После этого водитель скрылся с места аварии, но уже скоро устроил еще одно ДТП. У дома 47 на проспекте Революции он врезался в EXEED, а затем оба автомобили столкнулись с четырьмя припаркованными машинами — Hyundai Getz, Hyundai Solaris, Volkswagen Jetta и Volkswagen Tiguan.

«В результате двух ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили у водителя Mercedes GL 500 состояние алкогольного опьянения», — уточнили в ГАИ.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее пьяный водитель Renault спровоцировал аварию в Тюмени. Участниками ДТП стали три автомобиля, включая автобус.