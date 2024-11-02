В Тюмени пьяный водитель устроил массовое ДТП с автобусом и «Газелью»

Три автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Тюмени. Аварию спровоцировал 24-летний водитель машины марки Renault. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает URA.RU со ссылкой на представителей областной ГИБДД.

По информации полицейских, шофер иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в муниципальный автобус. Третьим участником столкновения стала «Газель».

В результате пострадал пассажир общественного транспорта. Сведений о его состоянии нет.

Выяснилось, что незадолго до ДТП виновник распивал спиртное с другом, а затем сел за руль, чтобы отвезти его на другой конец города. Проверка показала содержание в крови автомобилиста 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.