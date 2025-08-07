Пьяный водитель каршерингового авто насмерть сбил женщину в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием каршерингового автомобиля. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух человек на автобусной остановке, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, 35-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и въехал в автобусную остановку на проспекте Ленина в Красном Селе. В результате ДТП погибла женщина. Кроме того, госпитализация потребовалась пенсионерке.
Автомобилист сбежал с места происшествия, но полицейские задержали его «по горячим следам». Мужчина был пьян и отказался проходить медосвидетельствование. Возбуждено уголовное дело.
