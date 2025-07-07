Пьяный водитель иномарки устроил в Удмуртии погоню со стрельбой

В Удмуртии инспекторы после погони со стрельбой задержали пьяного водителя

В Удмуртии автоинспекторы в результате погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Ночью сотрудники ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Можгинский» увидели автомобиль Chevrolet. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Стражи порядка начали преследование, включив спецсигналы.

«В ходе погони нарушитель неоднократно грубо нарушал ПДД, создавая угрозу для окружающих. Инспекторы приняли решение применить табельное оружие», — сообщили в МВД.

После предупреждения нарушителя остановили выстрелами по колесам. За рулем был 27-летний мужчина из Можги. Освидетельствование выявило значительное превышение допустимого уровня — 1,328 миллиграмма на литр.

В отношении водителя составили три административных материала. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Ранее пермяк получил 10 суток ареста за езду без прав и в пьяном виде. Экипаж ДПС попросил владельца автомобиля остановиться для проверки документов, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в его крови.