Пермяк получил 10 суток ареста за еду без прав и в пьяном виде

В Перми завершился судебный процесс по делу о грубом нарушении правил дорожного движения, в котором участвовал молодой водитель автомобиля Lada Priora. Утром 19 июня экипаж ДПС попросил владельца автомобиля остановиться для проверки документов, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться, написал сайт properm.ru .

Начинавшаяся в центре города погоня закончилась в Индустриальном районе, неподалеку от фабрики Гознака. Инспекторам пришлось задействовать дополнительные наряды для задержания нарушителя. Молодой человек, родившийся в 2001 году, согласился пройти медицинское освидетельствование, в результате которого было подтверждено наличие алкоголя в крови.

Тест показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,61 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. Кроме того, водитель не имел права управлять транспортным средством.

Решением суда нарушитель был отправлен под административный арест на 10 суток.