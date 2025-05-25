Пьяный водитель бился о забор и обвинил иркутских полицейских в насилии

Остановленный для проверки документов сотрудниками Госавтоинспекции в иркутском селе Баклаши нетрезвый водитель мопеда начал биться о забор и снимать все на видео, обвиняя правоохранителей в применении насилия. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве пояснили, что снятый нарушителем ролик разошелся в социальных сетях с подписью, что полицейские избили водителя «за отказ быть свидетелем». При этом видеорегистраторы правоохранителей зафиксировали неадекватное поведение владельца мопеда.

Пресс-служба опубликовала снятые кадры, на которых видно, как остановленный водитель кричал об избиении и бился о забор, игнорируя полицейского, который растерянно спрашивал: «Что вы делаете?»

Когда нарушитель успокоился и сел в полицейскую машину, то объявил, что сейчас свяжется со своим адвокатом, на что сотрудник ДПС отметил, что мужчина ни с кем не разговаривает по телефону.

В пресс-службе МВД пояснили, что нарушитель пообещал правоохранителям удалить видео со своей постановочной истерикой, но процедуру освидетельствования на состояние опьянения проходить отказался. После этого мужчине выдали административный протокол и отпустили. Мопед правоохранители отправили на штрафстоянку.

В начале марта молодой уроженец одной из стран ближнего зарубежья напал на остановивших его сотрудников ДПС в Подольске. На законные требования сотрудников полиции иностранец сначала начал сыпать оскорблениями, а потом применил насилие к одному из инспекторов. Молодого человека задержали и завели против него уголовное дело.