В Подольске иностранец публично оскорбил и применил насилие к сотруднику ДПС

18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья обвиняется по двум статьям за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает подольская прокуратура.

Парень обвинен в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса.

По версии следствия, утром 5 февраля 2025 года злоумышленник, находясь около дома в Подольске, проигнорировал законные требования сотрудников ДПС. Они настаивали, чтобы тот прекратил противоправные действия. Молодой человек публично оскорбил полицейских и даже применил насилие к одному из инспекторов.

Уголовное дело направлено в подольский суд для дальнейшего рассмотрения.