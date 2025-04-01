Пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину с ребенком в Кузбассе

Пьяный житель Ленинска-Кузнецкого сел за руль, выехал на встречную полосу и сбил женщину с коляской, которая шла по обочине. В результате и сама женщина, и ее шестимесячная дочь, находившаяся в коляске, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Против 40-летнего виновника ДТП возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что водитель после ДТП не остановился, съехал с проезжей части, врезался в чей-то частный дом и опрокинулся. При проверке выяснилось, что у него не было действующих прав.

«Стояла на остановке, шла женщина с коляской по обочине, потом автобус приехал, я уехала и потом узнала, что ЧП», — рассказала 360.ru свидетельница происшествия.

По ее словам, навстречу автобусу помчалось несколько карет скорой помощи.

Ранее в Новосибирске нетрезвый 19-летний водитель вылетел на перекресток на красный свет и врезался в другую машину, убив двух ее пассажиров. Сам виновник аварии не пострадал, его задержали на месте.