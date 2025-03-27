Пьяный лихач устроил ДТП с двумя погибшими в центре Новосибирска

Смертельная авария произошла в Центральном районе Новосибирска, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Поздно вечером 26 марта BMW под управлением 19-летнего молодого человека выехал со стороны площади Ленина по улице Красный проспект в направлении улицы Достоевского, а затем вылетел на перекресток с улицей Гоголя на красный сигнал светофора и врезался в Hyundai.

В результате столкновения два пассажира Hyundai скончались на месте происшествия. Водитель и еще два человека, ехавшие в этой иномарке, получили травмы различной степени тяжести.

Водителя BMW задержали. Оказалось, что он сел за руль нетрезвым. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Решается вопрос об избрании автомобилисту меры пресечения.

Ранее мужчина пострадал в ДТП с тремя иномарками на западе Москвы.