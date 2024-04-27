Пьяный украинский чиновник сбил четырех человек на пешеходном переходе | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 00:48 Пьяный украинский чиновник сбил четырех человек на пешеходном переходе Под Киевом в Броварах пьяный глава горадминистрации сбил 4 человек на переходе Freepik

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На Украине пьяный чиновник сбил четырех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Авария произошла в Броварах Киевской области. Глава администрации города Владимир Майбоженко наехал на четырех человек на пешеходном переходе. Трое из них серьезно пострадали — одного спасатели доставали из-под колес автомобиля.

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Полицейские провели тест на алкоголь и выяснили, что в крови чиновника содержалось 2,31 промилле алкоголя. Это почти в 10 раз выше нормы.

В феврале этого года пьяный чиновник устроил ДТП в Санкт-Петербурге и попытался скрыться с места аварии.

Инспекторы ГИБДД заметили у водителя признаки опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Чиновник поехал в больницу и там пытался уснуть во время составления административного протокола.