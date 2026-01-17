В США 11-летний мальчик убил приемного отца из-за приставки

По данным полиции, все произошло ночью. Приемный отец забрал приставку у сына перед сном, после чего мальчик нашел ключ от сейфа с оружием. Ребенок достал револьвер и выстрелил в спящего мужчину.

Супруга погибшего Джиллиан Дитц проснулась от звука выстрела и увидела мужа с огнестрельным ранением головы. Спасти Дугласа Дитца не смогли.

«Я убил папу», — сразу признался в содеянном мальчик.

Позже он подтвердил свои слова следователям. Ребенок заявил, что разозлился на родителя, забравшего приставку, и не думал о последствиях. Его задержали и поместили в камеру предварительного заключения.

Правоохранители также планируют оценить условия хранения оружия в доме семьи Дитц.

