В США 11-летний мальчик убил приемного отца из-за приставки
People: в Пенсильвании 11-летний мальчик застрелил приемного отца из-за игры
В штате Пенсильвания 11-летний ребенок застрелил приемного отца Дугласа Дитца после ссоры из-за игровой приставки, сообщило издание People.
По данным полиции, все произошло ночью. Приемный отец забрал приставку у сына перед сном, после чего мальчик нашел ключ от сейфа с оружием. Ребенок достал револьвер и выстрелил в спящего мужчину.
Супруга погибшего Джиллиан Дитц проснулась от звука выстрела и увидела мужа с огнестрельным ранением головы. Спасти Дугласа Дитца не смогли.
«Я убил папу», — сразу признался в содеянном мальчик.
Позже он подтвердил свои слова следователям. Ребенок заявил, что разозлился на родителя, забравшего приставку, и не думал о последствиях. Его задержали и поместили в камеру предварительного заключения.
Правоохранители также планируют оценить условия хранения оружия в доме семьи Дитц.
Ранее в США мужчина ради свидания бросил новорожденную дочь аллигаторам и застрелил ее мать.