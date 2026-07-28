Пьяный строитель изнасиловал пожилую москвичку на пляже Севастополя

Полиция Севастополя задержала подозреваемого в нападении на туристку строителя

Подозреваемого в нападении и изнасиловании пожилой москвички приезжего строителя задержали сотрудники уголовного розыска Севастополя при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что задержанный напал на 65-летнюю туристку из Москвы вечером в минувшее воскресенье, 26 июля, на безлюдном пляже.

По предварительным данным, злоумышленник несколько раз ударил пострадавшую по голове подвернувшимся под руки камнем, а после совершил действия сексуального характера против ее воли.

Женщине после нападения потребовалась медицинская помощь, она также обратилась в полицию.

Задержанного доставили в отдел для выяснения обстоятельств происшествия и допроса. Все собранные материалы правоохранители передадут следователям для решения о возбуждении уголовного дела.

В начале июля полицейские Москвы задержали напавшего на подростка в пустом автобусе иностранца. Приезжий принудил ребенка к насильственным действиям сексуального характера.