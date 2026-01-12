Пьяный с первого вздоха младенец появился на свет в Польше

В Польше женщина родила ребенка с уровнем алкоголя 1,5 промилле в крови

Полька родила пьяного ребенка в больнице Томашува-Любельского. О деталях происшествия сообщило местное издание Fakt .

В гинекологическо-акушерское отделение женщину на позднем сроке беременности доставили 8 января. Она находилась в состоянии сильнейшего опьянения. В крови 38-летней жительницы района обнаружили почти три промилле алкоголя.

Врач принял решение о немедленном проведении экстренного кесарева сечения. Состояние матери несло прямую угрозу жизни не только ей самой, но и ребенку.

После завершения операции медики провели анализы новорожденному и установили, что младенец также был пьян — в его крови зафиксировали более 1,5 промилле алкоголя.

Для такого крошечного организма подобная концентрация является смертельно опасной, однако врачам удалось стабилизировать состояние малыша и вывести его из критической фазы.

Пока мать ребенка остается в больнице. Полиция завела уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

