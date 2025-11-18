Пьяный рецидивист с приятелем избили пенсионеров и соседскую пару в Таганроге

Участник избиения пенсионеров в Таганроге отделался штрафом в 1,5 тысячи рублей

Пенсионеры из Таганрога и молодая пара пострадали от нападения пьяного соседа и его приятеля-рецидивиста, разгромивших палисадник. Мать получившей травмы девушки в комментарии 360.ru заявила, что полиция задержала только одного дебошира и отпустила, выписав штраф в 1,5 тысячи рублей.

«Один — бывший одноклассник моей дочери. И, я так понимаю, зэк, который сидел. Они разбивали палисадник моей крестной», — заявила собеседница 360.ru.

По ее словам, нападение пьяных отморозков произошло в ночь с 14 на 15 ноября. Сначала дочь услышала шум на улице, а когда вышла, увидела, как двое мужчин громят соседский палисадник.

Она добавила, что дебоширов пытались остановить пожилая крестная с мужем-инвалидом и дочь со своим парнем.

На помощь отморозкам пришли их подруги, которые натравили на людей собаку.

«Изгрызли ногу моей крестной. Избили ее мужа. Собака покусала моего ребенка, у которой теперь гематомы и вырванные волосы», — добавила дочь пострадавшей.

Она подчеркнула, что пьяные дебоширы решили самоутвердиться за счет людей, которые не могли дать им отпор.

«Если кулаки чешутся — идите Родину защищать, нечего мирных граждан избивать», — добавила жительница Таганрога.

По ее словам, полиция задержала только одноклассника дочери. Его приятель сбежал.

«Кто возместит людям здоровье и нервы, а также материальный ущерб? Кто вообще за это отвечать должен? Отделался он штрафом в полторы тысячи, вышел озлобленный», — сказала женщина.

В пресс-службе ростовского главка МВД 360.ru заявили, что знают о происшествии в Таганроге.

«Все будет в рамках официального комментария, когда — точно не могу сказать. Если будет какая-то информация, то опубликуем в Telegram-канале», — заявила представитель ведомства.

На момент публикации материала комментарий так и не появился.

Ранее пьяный житель Владивостока избил соседку, вызвавшую второй лифт, чтобы не ехать с ним в одной кабине. В комментарии 360.ru пострадавшая заявила, что мужчина напал не нее сразу, как только она нажала кнопку вызова.