Пьяный постоялец устроил стрельбу в краснодарском отеле

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту стрельбы в одном из городских отелей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнило, что ЧП произошло утром 31 мая в отеле по улице Российской. Снявший там номер 32-летний житель одной из соседних республик вышел в холл с травматическим оружием и выстрелил в стену.
После этого стрелок вышел на улицу, где его задержали сотрудники Росгвардии и отвезли в отдел полиции в поселке Калинино для выяснения обстоятельств.
В ходе стрельбы никто не пострадал. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой мужчину привлекут к ответственности.
Ранее 56-летний рецидивист из Любани стал фигурантом дела за стрельбу в 55-летнюю соседку. Пуля попала в живот пострадавшей, следователи завели дело о покушении на убийство.
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