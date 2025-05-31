Пьяный постоялец устроил стрельбу в краснодарском отеле

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту стрельбы в одном из городских отелей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнило, что ЧП произошло утром 31 мая в отеле по улице Российской. Снявший там номер 32-летний житель одной из соседних республик вышел в холл с травматическим оружием и выстрелил в стену.

После этого стрелок вышел на улицу, где его задержали сотрудники Росгвардии и отвезли в отдел полиции в поселке Калинино для выяснения обстоятельств.



В ходе стрельбы никто не пострадал. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой мужчину привлекут к ответственности.

Ранее 56-летний рецидивист из Любани стал фигурантом дела за стрельбу в 55-летнюю соседку. Пуля попала в живот пострадавшей, следователи завели дело о покушении на убийство.