Рецидивист из Любани стал фигурантом дела за стрельбу в соседку

В Тосненском районе Ленинградской области пьяного мужчину подозревают в том, что он выстрелил в живот своей соседке. Пострадавшая попала в больницу, а против стрелявшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

По опубликованным данным, в полицию обратился житель Любани, который рассказал, что его сосед стреляет в жену. Она в это время была в огороде.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 56-летнего подозреваемого. Предварительно установлено, что он выстрелил в 55-летнюю соседку, попав ей в живот.

Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней тяжести. По факту случившегося завели уголовное дело о покушении на убийство.

Задержанный ранее судим за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также за хулиганство и убийство. На допросе он признался, что после стрельбы выбросил обрез в пруд.