Пьяный покупатель выстрелил в лицо продавцу в магазине в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в лицо продавцу в магазине

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В круглосуточном магазине на проспекте Стачек неизвестный мужчина вошел в торговую точку, устроил конфликт с продавцом, вытащил травматический пистолет, выстрелил оппоненту в лицо и скрылся.

Нападавшего задержали, им оказался 44-летний местный житель, который находился в алкогольном опьянении. Пострадавшего продавца доставили в больницу в тяжелом состоянии, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре похожий случай произошел во Всеволожском районе Ленобласти. Тогда работник магазина выстрелил оппоненту в глаз из травматического пистолета, пострадавшего отвезли в больницу с контузией глазного яблока.