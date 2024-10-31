Продавца госпитализировали с травмой глаза после нападения вооруженного мужчины в Ленобласти

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который напал на 48-летнего продавца во Всеволожском районе Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил сайт IVBG.RU .

Преступление было совершено в деревне Васкелово. По версии следствия, сотрудник магазина поссорился с приятелем своего коллеги. Незнакомец внезапно достал оружие и выстрелил оппоненту в глаз, добавил «Петроград».

Пострадавшего госпитализировали с контузией глазного яблока. Стражи порядка устанавливают другие детали случившегося.