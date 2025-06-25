Пьяный подросток с другом разрушили памятники на кладбище Кузбасса

В Кузбассе подростка осудили за разрушение 21 надгробия на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

«В Кузбассе несовершеннолетний житель Мариинска признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении надмогильных сооружений», — заявили в Следкоме.

Следствие и суд установили, что 10 июня 2024 года 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения вместе с другом на территории Мариинского кладбища намеренно повалил несколько памятников и повредил надгробия на 21 могиле. Таким образом, они проявили неуважение к усопшим.

Осужденный сотрудничал со следствием и искренне раскаялся в своем поступке. Суд приговорил виновного к году условного лишения свободы.

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