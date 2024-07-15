Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе

СК: Бастрыкин потребовал доклад по делу жарившей сосиски на Вечном огне девушки

Фото: РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, которая на камеру жарила сосиски на Вечном огне в Рузе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СКР поручил <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК.

Девочка-подросток 13 июля вместе со своими друзьями пожарила сосиски на Вечном огне на городской площади в Рузе. Прокуратура проверит родителей ребенка. Девочку опросили в присутствии законных представителей и поставили на профилактический учет в органах внутренних дел.

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