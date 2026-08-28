В Пензенской области завершили расследование дела в отношении пятерых человек, обвиняемых в серии угонов

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в серии угонов и краж. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, все фигуранты признали свою вину, а материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом пишет «Пенза-пресс» .

В ночь на 16 декабря 2025 года двое несовершеннолетних злоумышленников обнаружили припаркованный автомобиль на проспекте Строителей в Пензе. Машина оказалась незапертой: подростки проникли в салон, завели двигатель и отправились кататься по улицам Пензы и за ее пределами. В конечном итоге транспортное средство было брошено злоумышленниками в Колышлейском районе.

Второй эпизод произошел в ночь на 10 марта 2026 года возле одного из домов по проспекту Победы. 18-летний житель Пензы предложил двум своим несовершеннолетним приятелям угнать чужой автомобиль, убедив их, что им удастся избежать уголовной ответственности. Подростки согласились, залезли в машину, завели мотор и начали ездить по городу, оставив угнанный транспорт на улице Мира.

Кроме того, следствие установило вину еще двоих несовершеннолетних в серии краж из автомобилей. В период с сентября по ноябрь 2025 года они похитили из чужих машин автомобильные магнитолы, видеорегистратор и инструменты для ремонтных работ.

Действия обвиняемых квалифицируются по статье Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (угон).