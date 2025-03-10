Пьяный пенсионер погиб в ДТП на трассе под Курганом

Пожилой мужчина стал жертвой ДТП в Мишкинском округе Курганской области. Авария произошла вечером 8 марта на дороге между населенными пунктами Шаламово и Кирово. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей управления Госавтоинспекции региона.

По данным полиции, водитель 1955 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с трассы на автомобиле ВАЗ-211440 и врезался в дерево. В результате столкновения пенсионер получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.

Правоохранители организовали расследование обстоятельств происшествия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.