Пьяный пенсионер погиб в ДТП на трассе под Курганом

Пожилой мужчина стал жертвой ДТП в Мишкинском округе Курганской области. Авария произошла вечером 8 марта на дороге между населенными пунктами Шаламово и Кирово. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей управления Госавтоинспекции региона.
По данным полиции, водитель 1955 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с трассы на автомобиле ВАЗ-211440 и врезался в дерево. В результате столкновения пенсионер получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП.
Правоохранители организовали расследование обстоятельств происшествия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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