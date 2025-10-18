Пьяный пенсионер на иномарке протаранил опору ЛЭП в Новгородской области

На 507-м километре трассы М-10 70-летний мужчина, управляя машиной «Рено Дастер», протаранил дорожный знак. Впоследствии машину отбросило на опору линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.

Медосвидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови автомобилиста составил 0,939 мг/л. Это в несколько раз превышает допустимый уровень.