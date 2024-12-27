Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Москвы в Таиланд

Один из пассажиров рейса Москва — Паттайя напился еще в аэропорту и, оказавшись на борту, устроил дебош. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

На борту мужчина продолжил пить втайне от бортпроводников и спустя несколько часов полета потерял над собой контроль. Сначала он ударил свою девушку, которая просила его успокоиться, затем начал угрожать другим пассажирам и экипажу.

Бортпроводники решили связать хулигана, в это время тот угрожал им казнью и другими мерами. Затем он со слезами на глазах стал признаваться в любви.

После прилета в Таиланд мужчину передали местной полиции.

Ранее пьяный житель Санкт-Петербурга устроил дебош в магазине одежды. Он поломал мебель, опрокинул вешалку с дорогими дизайнерскими платьями и уснул на диване. Прибывший наряд вневедомственной охраны разбудил хулигана и увез в отделение полиции. Ущерб оценили примерно в 600 тысяч рублей.