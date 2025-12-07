Пьяный пассажир-ловелас задержал вылет рейса из Сочи

Пассажир задержал вылет рейса из Сочи в Петербург почти на два часа

Вылет рейса в Санкт-Петербург из Сочи задержали почти на два часа из-за любвеобильного пассажира. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По информации источника, прямо перед взлетом нетрезвый мужчина на борту начал оказывать чрезмерные знаки внимания супружеской паре рядом собой, попытавшись обнять и потрогать женщину.

Экипаж и бортпроводники пытались успокоить дебошира, но ситуация только ухудшилась. Неадеквата после очередного оскорбления ударили по лицу, после чего пилот принял решение приостановить подготовку к вылету.

На борт поднялись полицейские и сняли дебошира с рейса. Пассажир, к которому приставал мужчина, в объяснении заявил, что не имеет претензий, а оппонент «сам ударился о переднее кресло».

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за дебоши в самолете. Депутат Ярослав Нилов заявлял о необходимости создать черные списки пассажиров.